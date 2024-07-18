Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum!

Sokak hayvanları teklifi kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları kanunu son durum ne? Sokak hayvanları ile ilgili TBMM'de görüşmeler devam ederken, yasanın son durumunu herkes merak ediyor. Sokak hayvanları yasası ile son gelişmeler detaylarıyla haberimizde…

SOKAK HAYVANLARI YASASI SON DURUM!

Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmeleri sonucu ilk 3 maddesi kabul edildi. Buna göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor, kanundaki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılmasıyla hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Öte yandan komisyondaki yasa teklifiyle ilgili görüşmeler 22 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.