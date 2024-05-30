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SOKAK HAYVANLARI YASA TASARISI MADDELERİ 2024! Sokak köpekleri yasa taslağı belli oldu mu?

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Sokak köpekleri uyutulacak mı? TBMM'ye verilen sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenlemenin taslağında yer alan maddeler ortaya çıktı. Sokak hayvanları yasa tasarısı maddeleri neler 2024? Taslağa göre; ilk adımda hayvanların sahiplendirilmesi amaçlanacak. Peki, Sokak köpekleri yasa taslağı belli oldu mu?

Sokak hayvanlarına yönelik yasa taslağı TBMM'ye sunulacak. Sokak köpekleri uyutulacak mı ve sokak köpekleri yasa taslağı maddeleri neler olduğu merak ediliyor. Taslağa göre, uyutulma ilk planda düşünülmüyor. Sokak hayvanları yasa tasarısı maddeleri neler 2024? Detaylar haberimizdedir…

SOKAK HAYVANLARI YASA TASARISI MADDELERİ 2024

Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacağı belirtiliyor. Peki sokak köpekleri ile ilgili yasa tasarısı neler içeriyor?

Sokak köpekleri için hazırlanan taslakta yer alan maddeler ise şu şekilde;

  • Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakımında belediye uhdesinde olması öngörülüyor.
  • Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek
  • Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak
  • Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek
  • Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak
  • Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek

SOKAK HAYVANLARI YASA TASARISI MADDELERİ 2024! Sokak köpekleri yasa taslağı belli oldu mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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