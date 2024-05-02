Slm cnm diyen kız öldü mü? Seleme cenemeler diyen kıza ne oldu TİKTOK?

TikTok platformunda paylaştığı "Seleme Cenemeler" videosuyla tanınan ve kullanıcı adı Elif Polat olan genç kızın öldüğüne dair iddialar var. Slm cnm diyen kız öldü mü? Seleme cenemeler diyen kıza ne oldu TİKTOK?

SLM CNM DİYEN KIZ ÖLDÜ MÜ?

"TikTok Fenomeni" olarak bilinen ve "Seleme Cenemeler" videosuyla tanınan Elif Polat hakkında ölüm iddiaları bulunuyor. Ancak şu an için bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla, Elif Polat'ın ölümüne dair kesin bir bilgi verilememektedir. Konuyla ilgili resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.

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