İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

İstanbul'da bir halk otobüsünün seferi iğrenç bir olayla kesintiye uğradı. Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde yolculardan biri, araç içerisinde tuvaletini yaptı. Tuvaletini yapan yolcu şoförün müdahalesiyle otobüsten indirilirken, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada infiale yol açtı.

  • İstanbul'da Taksim-Mecidiyeköy hattındaki bir halk otobüsünde bir kişi seyir halindeyken araç içinde tuvaletini yaptı.
  • Olay anları bir yolcu tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayılarak infiale yol açtı.
  • Bir kadın yolcu şahsın uyuşturucu kullandığını iddia etti.

İstanbul'da bir halk otobüsünün seferi iğrenç bir olayla kesintiye uğradı.

HALK OTOBÜSÜNDE DIŞKISINI YAPTI

Olay, Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen bir kişi seyir halindeyken araç içinde tuvaletini yaptı. Oluşan kötü koku, diğer yolcular arasında panik ve rahatsızlığa yol açtı. Duruma müdahale eden şoför, zor da olsa şahsı otobüsten indirmeyi başardı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kadın yolcunun şahsın uyuşturucu kullandığını iddia ettiği de duyuldu.

İNFİAL YARATTI

Olayın ardından otobüs seferine devam ederken; sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede infiale yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıYorumcu:

bu kemalistler çok tehlikeli ya, önce chpnin içine sçtılar , şimdide belediye otobüsüne.

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme176
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

ağzına sağlık yorumcu

yanıt30
yanıt74
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Akepeli pisliktir

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

anandır

yanıt9
yanıt11
Haber YorumlarıZeki Celik:

senin anan pislik

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumlarıyunussbayern:

akkopekler yorumumun altında toplaşmış yine her zamanki gibi:)

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Bu şekilde davranan kişilere 5 sene katıksız hücre cezası verilmeli. O zaman akıllanırlar. İstisna durumlar dışında toplum içinde tuvaletini yapan, ilişkiye giren, kusan insanlara falan gereken cezalar en sert şekilde verilmeli.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Yorumları gerçekten büyük bir hayretle okuyorum. Şimdi bu vatandaş tuvaletini daha fazla tutamamış olamaz mı yani ? Toplum içinde İlişki vb. ahlaksızca davranışlar elbette cezalandırılmalıdır fakat kusma, bastıran idrar ve gaz durumu gibi doğal refleksler istisnadır diye düşünüyorum … Fazla baskılanması da hem kişinin sağlığını bozar hem de mümkün değildir :)

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıSadi:

İdam gelmeli acilen

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
