İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul'da bir halk otobüsünün seferi iğrenç bir olayla kesintiye uğradı. Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde yolculardan biri, araç içerisinde tuvaletini yaptı. Tuvaletini yapan yolcu şoförün müdahalesiyle otobüsten indirilirken, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada infiale yol açtı.
HALK OTOBÜSÜNDE DIŞKISINI YAPTI
Olay, Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen bir kişi seyir halindeyken araç içinde tuvaletini yaptı. Oluşan kötü koku, diğer yolcular arasında panik ve rahatsızlığa yol açtı. Duruma müdahale eden şoför, zor da olsa şahsı otobüsten indirmeyi başardı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kadın yolcunun şahsın uyuşturucu kullandığını iddia ettiği de duyuldu.
İNFİAL YARATTI
Olayın ardından otobüs seferine devam ederken; sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede infiale yol açtı.