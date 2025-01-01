Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkarken, bazıları ise tekrar bölümü ile veya hiç yayına girmeden haftayı tamamladı. Bu durum, izleyicilerin takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında görememesine neden oldu ve sebepleri merak konusu oldu. Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCULARI

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş.

2025 SİYAH KALP BU HAFTA YOK MU?

Siyah Kalp yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in 11. Bölümünde; Nihayet'in söyledikleriyle birlikte neye uğradığını şaşıran Sevilay, Şansalanlar'la ayrı ayrı büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Tahsin'e sığınan ikizler yaşadıklarını bir türlü kendilerine yediremezler. Birbirlerine kenetlenmeleri gerekirken aralarındaki bağ büyük bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. İhanetin acısını atlatamayan Cihan bu kez de babası tarafından kandırıldığını öğrenmiştir. Yaşadıkları yüzünden artık mağlubiyete tahammülü kalmaz. Yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Sumru zorlanmaktadır. Bir yandan Nihayet'in istekleri, bir yandan da çocuklarına duyduğu özlem onu yeni kararların eşiğine sürükleyecektir.

SİYAH KALP KONUSU NE?

Sumru gençken doğurduğu çocuklarını bırakıp kendine yeni bir aile ve hayat kurar. Melek ve Nuh babaannelerinin son cümlelerinden annelerinin kimliğini öğrenip peşine düşerler. Kapadokya'nın en zengin iş adamlarından biriyle evli olan Sumru kocası Samet'ten olan çocuklarıyla gösterişli hayatına devam eder. Fakat Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan ile ilgili farklı planları vardır. Melek ve Nuh'un annelerinden hesap sormak için çıktıkları yolları Cihan ve zoraki nişanlısı Sevilay ile kesişecektir.