Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?

Perşembe günü Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak olan ' Siyah Kalp' izleyicisi ile buluşmak için gün sayarken; dizinin kadrosu yayına girmeden heyecan yarattı. Hikayenin başlangıcından itibaren ailenin en kilit ismi ise Sumru Şansalan (Ece Uslu) olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm Show TV izleme linki var mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan Fragmanda Nuh ve Sevilay'ın yakınlaşması dikkat çekerken Cihan ve Melek'in aşk dolu buluşması gözlerden kaçmıyor. Melek ve Nuh'un gerçeklerin ortaya çıkması için savaşları sürüyorken Şansalanlar konağında ortalık karışıyor. Sumru'nun Samet'e 'Benim de sana söylemek istediğim bir şey var.' demesi 'Gerçekler ortaya çıkacak mı?' sorusunu akıllara getiriyor. Cihan ve Sevilay'ın nikahında silahlı saldırı yaşanırken yapan kişinin Tahsin olma olasılığı akılara geliyor ve yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

SİYAH KALP'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karşılarında Nihayet'i gören Melek ve Nuh şaşkınlıklarını gizleyemezler. Sumru da olacakları uzaktan izlemektedir. Sevilay'ın Hikmet için, Cihan ile evlenmeyi kabul etmesiyle konakta nikah hazırlıkları başlar. Ailesini düştükleri zor durumdan kurtarmaya çalışan Cihan, farklı yollar arar. Fakat karşılaştığı tek şey babasının ısrarıdır. Cihan ile evlenmek istemeyen Sevilay zor durumdadır. Buna rağmen duygularının arkasında durmaya çalışırken yeni dostlukların da temelini atacaktır. İkizler düştükleri durumlara karşı her ne kadar güçlü dursalar da sevgi açlığı onları daha nice hayal kırıklığına itecektir. Siyah Kalp son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM YOK MU?

Siyah Kalp bugün tekrar bölüm ile ekrana gelecek.

SHOW TV CANLI İZLE

SİYAH KALP BÖLÜMLERİ İZLE