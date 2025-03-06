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Siyah Kalp 23. bölüm tek parça full HD izleme linki!

Siyah Kalp 23. bölüm tek parça full HD izleme linki!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Siyah Kalp 23. Bölüm full HD izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Siyah Kalp 23. Bölüm tek parça izle ve Siyah Kalp full HD bölüm izle diye araştırıyor. Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp 23. Bölüm tek parça izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Siyah Kalp dizisi izlemek isteyen seyirciler, Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp tek parça izle diye araştırıyorlar. Siyah Kalp 23. Bölüm full HD izleme linki! Siyah Kalp full HD bölüm izle ve Siyah Kalp 23. Bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Siyah Kalp 23. Bölüm tek parça izle!

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl.

Siyah Kalp 23. bölüm tek parça full HD izleme linki!

SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sumru, Tahsin'in vurulmasında Samet'i suçlarken Samet'in Tahsin'i vurmak için adam tutması tanıtıma damgasını vuruyor. Sevilay, Nuh'a son şansını verirken polislerin Tahsin'in evinde gömdükleri cesedi bulmasıyla neler olacağı merak konusu oluyor. Nuh ve Cihan arasındaki husumetin giderek artmasıyla yeni bölümde ikili arasındaki gerilim heyecanı yükseltiyor.

Siyah Kalp 23. bölüm tek parça full HD izleme linki!

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Siyah Kalp bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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