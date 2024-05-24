Sivilce izleri nasıl geçer? Akne izlerine ne iyi gelir?

Sivilce ve akne, genellikle yağ bezlerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan cilt sorunlarıdır. Sivilceler, ciltteki gözeneklerin tıkanmasıyla birlikte oluşan küçük kırmızı lezyonlardır. Akne ise genellikle sivilcelerle birlikte görülen, daha ciddi bir cilt durumudur ve siyah noktalar, beyaz başlı sivilceler ve kistik lezyonlar gibi farklı tipleri vardır. Hormonal değişiklikler, stres, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler gibi birçok nedenden kaynaklanabilirler. Temizlik, sağlıklı beslenme ve uygun cilt bakımıyla kontrol altına alınabilirler.

YÜZDEKİ SİVİLCE İZLERİ EN HIZLI NASIL GEÇER?

Akne izleri, ciltteki kızarıklıklar ve akne sonrası oluşan kahverengi lekeler olarak bilinir. Akne tedavisi sonrası kızarık lekeler (eritem) genellikle 3-6 ay içinde kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak bazı kişilerde sivilce izleri daha derin olabilir ve ciltte çukurluklar veya tümseklikler şeklinde görülebilir. İşte akne izlerini hafifletmek için bazı etkili yöntemler:

Fraksiyonel Lazer Tedavisi : Dermatoloji kliniklerinde uygulanan bu yöntem, derin izleri azaltmak için kullanılır.

: Dermatoloji kliniklerinde uygulanan bu yöntem, derin izleri azaltmak için kullanılır. Enzimatik Peelingler : Cildin üst tabakasını soyarak yenileme işlemi yapar ve izleri hafifletir.

: Cildin üst tabakasını soyarak yenileme işlemi yapar ve izleri hafifletir. Subsizyon : Deri altına özel iğnelerle müdahale edilerek izlerin görünümü azaltılır.

: Deri altına özel iğnelerle müdahale edilerek izlerin görünümü azaltılır. Akne Skarlarının Eksizyonu : Cerrahi yöntemle izler çıkarılır.

: Cerrahi yöntemle izler çıkarılır. Akne Mezoterapisi Uygulaması : Belirli ilaç bileşimleri cilt altına enjekte edilerek izler hafifletilir.

: Belirli ilaç bileşimleri cilt altına enjekte edilerek izler hafifletilir. Kök Hücre veya Fibroblast Kültürleri : Yağdan alınan kök hücreler veya kulak arkasından alınan fibroblast kültürleriyle sivilce çukurluklarının izleri silinebilir.

Günlük bakım rutinleri de önemlidir:

Cildi nazikçe temizlemek,

Sebumu dengelemek ve gözenekleri sıkılaştırmak için tonik kullanmak,

Akne karşıtı krem ve yağsız nemlendirici kullanmak,

Uygun faktörlerde güneş koruyucu kullanmak,

Yağlı, tuzlu, şekerli ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak da sivilce izlerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, elma sirkesi ile yüzünüze günlük olarak masaj yapmak da akne izlerine iyi gelebilir. Yemek sodası ve arındırılmış su karışımını sivilce ve akne lekelerine sürmek de bir başka doğal yöntem olabilir. Ancak herhangi bir tedavi yöntemini uygulamadan önce bir dermatologa danışmanız önemlidir.

AKNE NEDEN ÇIKAR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur. Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir. Ciltte yaşayan bakteriler de gözenek içinde sıkışıp kalır, iltihaplı sivilcelerin çıkmasına neden olur. Genellikle yüz, alın, göğüs, üst sırt ve omuzlarda görülür. Akne her yaştan insanı etkilemekle birlikte, gençler arasında en yaygın olanıdır. Sivilce, ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde 85'inde görülmekle birlikte 30'lu 40'lı ve daha ileri yaşlarda da görülebilen bir deri hastalığıdır. Tipik bir sivilce, kırmızı renkte ucu sarı iltihaplı veya iltihapsız küçük kabarcıklar, açık komedon denen siyah noktalar ve kapalı komedon denen beyaz küçük kabartılar ve bazen daha iri kist benzeri yapılar şeklindedir. Akne, hormonlar, ilaçlar ve karbonhidrat açısından zengin gıdalar tarafından tetiklenebilir veya ağırlaşabilir.

Akne oluşumunun birkaç nedeni olabilir:

Bazı ilaçlar

Bir tür hormonun aşırı aktivitesi (androjenler)

Cildin fazla yağ üretmesi

Yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanmış gözenekler

Sivilce sıkma, tahriş

Kirlilik (bakteri oluşumuna ortam hazırlar)

Sigara kullanımı akne oluşumunu tetikler

Nemden ya da güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan tahriş.

Akne tedavisi için benzoil peroksit, antibiyotikler, retinoidler, drenaj, fototerapi ve lazer gibi yöntemler kullanılabilir. Ancak, tedaviye başlamadan önce bir dermatologla görüşmek önemlidir.