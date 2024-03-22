SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 22 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 22 Mart Cuma günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Bugün okullar tatil mi? 22 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 22 Mart Cuma tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 22 Mart Cuma tarihinde okullar tatil değildir. Akıncılar Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.