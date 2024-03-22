Üye Girişi
Haberler

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 22 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ Sorusu, soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Havaların soğumasıyla birlikte okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Hava durumu nedeniyle 22 Mart Cuma günü okulların son durumu ve valilik açıklaması araştırılmaktadır. Peki, Bugün okullar tatil mi? 22 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 22 Mart Cuma tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 22 Mart Cuma tarihinde okullar tatil değildir. Akıncılar Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Sivas Hava Durumu Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? 22 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title