Sivas'ta epilepsi hastası ağaca asılı halde bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu?

N.K.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve bu ihbar üzerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olayın nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. Birçok kişi olayın ne zaman olduğunu araştırıyor. Olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kayıp olarak aranan 59 yaşındaki epilepsi hastası N.K., ağaca asılı halde bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Delikkaya köyünde gerçekleşti.

OLAY NEREDE OLDU?

Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası 59 yaşındaki N.K.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 5 donanımlı araç ve 32 personelin katıldığı arama çalışmalarında N.K.'nin ağaca asılı cansız bedenine ulaşıldı. N.K.'nin intihar etmiş olabileceği üzerine durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.