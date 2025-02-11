SİVAS HAVA DURUMU: 11 Şubat Sivas hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Sivas'ta da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat Sivas'ta hava durumu nasıl? Sivas'ta kar yağacak mı? İşte, detaylar…

SİVAS'TA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

11 Şubat Salı günü Sivas'ta soğuk hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, en düşük sıcaklık -12°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C olacak. Gün içinde aralıklı kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacağı için sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

SİVAS'TA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sivas hava durumu