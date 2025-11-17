'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı' e-Devlet çözümü!

e-Devlet giriş sorunu yaşayan vatandaşlar e Devlet çöktü mü, neden girilmiyor, sorun mu var merak ediyor. e-Devlet giremiyorum diyenlerin sayısı gün içinde arttı. Peki, e Devlet neden girilmiyor? Ayrıntılar...

E-DEVLET NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcılar, e-Devlet'e giriş yapmak istediklerinde teknik aksaklık uyarılarıyla karşılaşabiliyor. Bu erişim sorunu, başvuru dönemlerinde oluşan yoğunluk, zaman zaman yapılan teknik çalışmalar ya da geçici altyapı problemleri nedeniyle meydana gelebiliyor. Özellikle TOKİ başvuru trafiğinin artmasıyla birlikte sisteme aynı anda yönelen kullanıcı sayısındaki yükseliş, giriş ekranında beklenmeyen yavaşlamalara ve hatalara neden olabiliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde daha fazla güçlük yaşadıklarını aktarırken, yoğunluğun azalmasıyla birlikte erişimin yine de sağlanabildiği belirtiliyor.

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet'te yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yoğun başvuru dönemi ve artan kullanıcı trafiği nedeniyle sistemde geçici aksaklıkların ortaya çıktığı görülüyor. Aynı dakikalarda bazı kullanıcılar bu uyarılar nedeniyle işlemlerine devam edemezken, yoğunluğun azaldığı anlarda giriş yapabilenler de bulunuyor. Bu durum, sorunun anlık yüklenmelerle bağlantılı olduğuna işaret eden bir tablo oluşturuyor.

E DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

"Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısı alan vatandaşların büyük bölümü giriş işlemini birkaç dakika sonra yeniden denediklerinde sisteme erişebildiklerini aktarıyor. 15 Kasım itibarıyla TOKİ başvurularında kimlik numarası sınırlamasının kaldırılması, aynı anda daha fazla kullanıcının platforma yönelmesine neden oldu. Bu başvuru yoğunluğu, e-Devlet giriş ekranında geçici erişim güçlüklerine yol açarak kullanıcıların zaman zaman beklemek zorunda kalmasına neden oluyor.

E DEVLET SORUN MU VAR, NEDEN GİREMİYORUM?

Girişte sorun yaşayan kullanıcıların karşılaştığı uyarılar, sistem yüklenmesinin arttığı zaman dilimlerinde daha sık görülüyor. Yoğun erişim nedeniyle giriş ekranında teknik aksaklık mesajları belirebiliyor ve kullanıcılar işlemlerine devam edemeyebiliyor. Ancak kısa süre bekledikten sonra yeniden deneme yapan vatandaşların bir kısmı başarılı şekilde giriş yapabildiklerini belirtiyor.