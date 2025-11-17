Haberler

"Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" e-Devlet çözümü!

'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı' e-Devlet çözümü!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

e-Devlet'e girilmiyor! "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." hatası e-Devlet giriş ekranında çıkıyor. Vatandaşlar e Devlet çöktü mü, neden girilmiyor, sorun mu var merak ediyor. e-Devlet giremiyorum diyenlerin sayısı gün içinde arttı. Kullanıcıların bir kısmı tekrarlayan denemeler sonucunda sisteme erişebilirken, kısa süreli beklemelerin ardından giriş yapabilenler de bulunuyor. Peki, e Devlet neden girilmiyor? Detaylar...

e-Devlet giriş sorunu yaşayan vatandaşlar e Devlet çöktü mü, neden girilmiyor, sorun mu var merak ediyor. e-Devlet giremiyorum diyenlerin sayısı gün içinde arttı. Peki, e Devlet neden girilmiyor? Ayrıntılar...

E-DEVLET NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcılar, e-Devlet'e giriş yapmak istediklerinde teknik aksaklık uyarılarıyla karşılaşabiliyor. Bu erişim sorunu, başvuru dönemlerinde oluşan yoğunluk, zaman zaman yapılan teknik çalışmalar ya da geçici altyapı problemleri nedeniyle meydana gelebiliyor. Özellikle TOKİ başvuru trafiğinin artmasıyla birlikte sisteme aynı anda yönelen kullanıcı sayısındaki yükseliş, giriş ekranında beklenmeyen yavaşlamalara ve hatalara neden olabiliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde daha fazla güçlük yaşadıklarını aktarırken, yoğunluğun azalmasıyla birlikte erişimin yine de sağlanabildiği belirtiliyor.

'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı' e-Devlet çözümü!

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

e-Devlet'te yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yoğun başvuru dönemi ve artan kullanıcı trafiği nedeniyle sistemde geçici aksaklıkların ortaya çıktığı görülüyor. Aynı dakikalarda bazı kullanıcılar bu uyarılar nedeniyle işlemlerine devam edemezken, yoğunluğun azaldığı anlarda giriş yapabilenler de bulunuyor. Bu durum, sorunun anlık yüklenmelerle bağlantılı olduğuna işaret eden bir tablo oluşturuyor.

'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı' e-Devlet çözümü!

E DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

"Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısı alan vatandaşların büyük bölümü giriş işlemini birkaç dakika sonra yeniden denediklerinde sisteme erişebildiklerini aktarıyor. 15 Kasım itibarıyla TOKİ başvurularında kimlik numarası sınırlamasının kaldırılması, aynı anda daha fazla kullanıcının platforma yönelmesine neden oldu. Bu başvuru yoğunluğu, e-Devlet giriş ekranında geçici erişim güçlüklerine yol açarak kullanıcıların zaman zaman beklemek zorunda kalmasına neden oluyor.

E DEVLET SORUN MU VAR, NEDEN GİREMİYORUM?

Girişte sorun yaşayan kullanıcıların karşılaştığı uyarılar, sistem yüklenmesinin arttığı zaman dilimlerinde daha sık görülüyor. Yoğun erişim nedeniyle giriş ekranında teknik aksaklık mesajları belirebiliyor ve kullanıcılar işlemlerine devam edemeyebiliyor. Ancak kısa süre bekledikten sonra yeniden deneme yapan vatandaşların bir kısmı başarılı şekilde giriş yapabildiklerini belirtiyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.