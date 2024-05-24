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Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar! Olay ne, ne zaman oldu?

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İstanbul'da metro istasyonunda bir intihar vakası yaşandı. Yenikapı- Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki bir genç kız, kendini raylara bıraktı. Metronun altında kalan kız hayatını kaybetti.

İstanbul'da Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda bir yolcu kendini raylara bıraktı. Acı olay nedeniyle istasyon seferlere geçici olarak kapatılırken intihar eden yolcunun 22 yaşında bir genç kız olduğu ortaya çıktı. Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar! Olay ne, ne zaman oldu?

OLAY NE, NE ZAMAN OLDU?

Acı olayın ayrıntıları belli oldu. İntihar edenin 22 yaşındaki E.D. isimli genç bir kız olduğu ortaya çıktı. Genç kız, metronun istasyona geldiği esnada raylara atladı.

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar! Olay ne, ne zaman oldu?

GENÇ KIZ ÖLDÜ MÜ?

Kıza çarpan tren dururken vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler raylara atlayan E.D.'yi çıkardı. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda intihar! Olay ne, ne zaman oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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