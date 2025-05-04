Türkiye'nin siyaset ve sanat dünyasında tanınan isimlerinden biri olan Sırrı Süreyya Önder'in özel hayatına dair detaylar zaman zaman gündeme gelirken, annesiyle olan ilişkisi de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in annesi yaşıyor mu ve hakkında bilinenler neler?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Sırrı Süreyya Önder'in annesi, kamuoyunda Zeliha Hanım olarak bilinmektedir. Önder, henüz 8 yaşındayken babasını siroz hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra, annesi ve dört kardeşiyle birlikte dedesinin evine taşınmış ve burada büyümüştür. Annesi Zeliha Hanım, bu zorlu süreçte ailesini ayakta tutan en önemli figür olmuştur.

Sırrı Süreyya Önder, verdiği birçok röportajda annesiyle olan derin duygusal bağa vurgu yapmış, onun fedakarlıklarını sık sık dile getirmiştir. Özellikle cezaevinde geçirdiği yıllarda annesine duyduğu özlemi kamuoyuyla paylaşması dikkat çekmiştir.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Türkiye İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucularından ve il başkanıydı. Sekiz yaşında babasını kaybettikten sonra ailesiyle birlikte dedesinin yanına taşınan Önder, genç yaşlarda ailesine destek olmak için fotoğrafçılık ve işçilik yaptı.

1978 yılında lise öğrencisiyken Maraş Katliamı'nı protesto ettiği için tutuklandı. Tahliyesinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Ancak 12 Eylül Darbesi sırasında tekrar tutuklandı ve uzun süre cezaevinde kaldı. Açlık grevleri ve çeşitli eylemler nedeniyle ceza süreleri uzadı ve toplamda yedi yıl cezaevinde kaldı.

2000'li yıllarda sinema ve yazarlık alanında adını duyuran Sırrı Süreyya Önder, 2005 yapımı "Beynelmilel" filmiyle yönetmen ve senarist olarak ödüller kazandı. Aynı zamanda gazetecilik kariyerine de adım attı; BirGün, Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Bu süreçte "Beynelmilel" adlı kitabını yayımladı.

Siyasi kariyerine 2011 yılında Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP destekli bağımsızlar) çatısı altında İstanbul 2. Bölge'den milletvekili olarak adım attı. 2014 yılında HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi ve TBMM'de üç dönem görev yaptı. Son olarak, 2023 genel seçimlerinde DEM Parti İstanbul milletvekili seçilerek 28. dönemde yeniden Meclis'e girdi.

Hakkında açılan davalar ve aldığı cezalar nedeniyle 2018'de cezaevine girdi. Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kararının ardından 2019'da serbest kaldı. 2024'te Kobani Davası'nda beraat etti. Bu süreçte Abdullah Öcalan ile yürütülen çözüm sürecinde aktif rol aldı ve Dolmabahçe Mutabakatı'nda HDP heyetinin bir üyesiydi.

15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, acil ameliyata alındı ancak 3 Mayıs 2025'te çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.