Haberler

Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı

Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta voleybol oynarken yere yığılan 19 yaşındaki öğrenci, dili boğazına kaçınca ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü. Vali Ekici, hastanede tedavi gören öğrenciyi ziyaret etti.

Şırnak’ta voleybol oynamak için ısınma hareketleri yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan 19 yaşındaki dershane öğrencisi ölümden döndü. Isınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçan ve ambulansta kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.

Olay, Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamak için salonda bulunan Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Dili boğazına kaçtığı belirtilen genç için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anık, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kalbinin durduğu öğrenilen genç öğrenciye ambulansta kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Anık’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile birlikte hastanede tedavisi devam eden öğrenciyi ziyaret etti. Hastane yetkililerinden sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Ekici, olay sonrası tedavisi süren öğrencinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!

Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!
Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Annelerinin yıllarca sakladığı gerçek ortaya çıktı: Amerikalı kardeşler İzmirli iş insanının çocukları

Amerikalı kardeşler İzmirli iş insanının çocukları çıktı