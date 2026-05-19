Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı

Şırnak’ta voleybol oynamak için ısınma hareketleri yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan 19 yaşındaki dershane öğrencisi ölümden döndü. Isınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçan ve ambulansta kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.

Olay, Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamak için salonda bulunan Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Dili boğazına kaçtığı belirtilen genç için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anık, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kalbinin durduğu öğrenilen genç öğrenciye ambulansta kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Anık’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile birlikte hastanede tedavisi devam eden öğrenciyi ziyaret etti. Hastane yetkililerinden sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Ekici, olay sonrası tedavisi süren öğrencinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı