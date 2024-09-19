Şırnak Valisi kim oldu? Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak'a yeni vali atandı. Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici nereli, kaç yaşında? Şırnak Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

ŞIRNAK VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ KİMDİR?

1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Kamu görevine Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vali Atamaları Hakkında Karar" ile Kırklareli Valiliği görevine atanmıştır.