Sabah saatlerinde Şırnak-Uludere karayolu, Balveren beldesi mevkinde meydana gelen kazada askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi. Peki, Şırnak trafik kazası son dakika! Şırnak'ta trafik kazası mı oldu? Kaç kişi öldü, yaralandı? Şırnak trafik kazası son durum ne?

Şırnak-Uludere karayolu, Balveren beldesi mevkinde meydana gelen kaza ile birçok vatandaş tarafından Şırnak trafik kazası son dakika sorgulatmaları gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta trafik kazası mı oldu? Kaç kişi öldü, yaralandı? Soruları da konu hakkında en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Şırnak trafik kazası son dakika! Şırnak'ta trafik kazası mı oldu? Kaç kişi öldü, yaralandı? Şırnak trafik kazası son durum ne?

ŞIRNAK TRAFİK KAZASI SON DAKİKA

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

ŞIRNAK TRAFİK KAZASI KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALANDI?

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.