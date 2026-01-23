Haberler

Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta cuma namazı sonrası vali, askeri yetkililer ve aşiret büyüklerinin bir araya geldiği buluşmada bir komutanın hediye ettiği yüzük duygusal anlara sahne olurken, ortaya çıkan samimi görüntüler birlik ve dayanışma mesajı olarak yorumlandı ve sosyal medyada geniş destek gördü.

Şırnak'ta cuma namazı sonrası vali, askeri yetkililer ve bölgenin önde gelen aşiret büyükleri bir araya geldi. Camide gerçekleşen buluşmada sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

KOMUTANDAN ANLAMLI HEDİYE

Sohbet sırasında komutanlardan biri, bölgenin ileri gelen isimlerinden birine yüzük hediye etti. Beklenmedik hediye karşısında duygulanan vatandaş, memnuniyetini dile getirerek "Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

İKİLİK ÇIKARMAK İSTEYENLERE EN GÜZEL YANIT

Son dönemlerde Suriye'de yaşananlar üzerinden ülkemizde ikilik çıkarmak isteyenlere de en güzel cevap verilmiş oldu. Videonun altına "Gençler pırıl pırıl, yaşlılar tecrübeli ve babacan", "Allah birliğimizi daim etsin", "Millet devlet el ele", "Bu soğukta içimizi ısıtan görüntüler", "Ne güzel bir tablo... Amcanın 'devletimiz varolsun' demesi ne kadar içten ve samimi", "Ne güzel bak... İnsanların yüzünde mutluluk var" şeklinde yorumlar yapıldı.

