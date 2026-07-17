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Günlerdir aranan Erkan Sak’ın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranan Erkan Sak’ın cansız bedenine ulaşıldı
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde 9 Temmuz’da balık avlamak için gittiği Habur Çayı’na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak’ın cansız bedeni, günler süren arama çalışmalarının ardından kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay bölgede üzüntüye yol açtı.

Habur 2 de 9 Temmuz’da balık avlarken Habur Çayı’na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak’ın cansız bedeni, günler süren arama çalışmalarının ardından olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 9 Temmuz’da balık avlamak için gittiği Habur Çayı’na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak’tan acı haber geldi. Günlerdir aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmaları bugün sonuç verdi.

Edinilen bilgilere göre, Sak’ın çaya düştüğü ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, itfaiye ve ilgili ekiplerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar titizlikle sürdürülürken, ekipler hem su yüzeyinde hem de su altında arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Erkan Sak’ın cansız bedeni kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sak’ın cenazesinin otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: Haber Platformu / Halil Azizoğlu
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