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Şırnak bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!

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Şırnak Kurban Bayramı namazı saat kaçta okunacak? Diyanet, bayram namazı saatlerini il ve ilçe bazında yayınladı. Haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bayram namazı, 16 Haziran 2024 Pazar günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak. Şırnak Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet'e göre il il bayram namaz saatleri!

Şırnak Kurban Bayramı namaz vakti 2024 ve il il bayram namazı saat kaçta okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından belirlenen bayram namaz saatleri şehirler arasında farklılık gösteriyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınacak olan bayram namazı için camilere gitmeye hazırlanan Müslümanlar, illerindeki namaz saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Şırnak bayram namazı saat kaçta?

2024 KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz vakitlerini açıkladı.

İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07

Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54

İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:21

Şırnak bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü kılınacaktır. Buna göre, Şırnak Kurban Bayramı namaz saat 05:22'de kılınacaktır.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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