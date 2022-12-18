Sipahi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sipahi dizisi yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi mi?
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Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Sipahi'nin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Dizi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Sipahi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sipahi dizisi yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman? Sipahi hangi gün? Sipahi yeni günleri hangi gün, Pazartesi günü mü? İşte detaylar...
Sipahi hangi gün? Sipahi ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Sipahi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sipahi dizisi yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi mi?
Sipahi dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekrana geliyor.
Sipahi dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günü ekrana gelmektedir.
Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.
Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu
Özge Gürel - Canan Doğan
Kerem Alışık - Yıldırım Bozok
Sinan Tuzcu - Goran Losic / Thomas Hartman
Erkan Bektaş - Habtor Bin Said
Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancaklı
Nurettin Sönmez - Kemal Yörükoğlu
Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin
Serhat Nalbantoğlu - Alptekin Ala
İsmail Düvenci
Selçuk Borak - Fahrettin
Emre Bulut - Cem Kaleli
Gözde Okur - Esra Çetin
Elit Andaç Çam - Meral Yörükoğlu
Zeynep Oymak - Elif Yıldız
Berrin Arısoy