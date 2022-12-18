Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Sipahi'nin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Dizi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Sipahi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sipahi dizisi yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Sipahi dizisi ne zaman? Sipahi hangi gün? Sipahi yeni günleri hangi gün, Pazartesi günü mü? İşte detaylar...

Sipahi hangi gün? Sipahi ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Sipahi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sipahi dizisi yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi mi?

SİPAHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sipahi dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekrana geliyor.

SİPAHİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Sipahi dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günü ekrana gelmektedir.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCU KADROSU

Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu

Özge Gürel - Canan Doğan

Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

Sinan Tuzcu - Goran Losic / Thomas Hartman

Erkan Bektaş - Habtor Bin Said

Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancaklı

Nurettin Sönmez - Kemal Yörükoğlu

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin

Serhat Nalbantoğlu - Alptekin Ala

İsmail Düvenci

Selçuk Borak - Fahrettin

Emre Bulut - Cem Kaleli

Gözde Okur - Esra Çetin

Elit Andaç Çam - Meral Yörükoğlu

Zeynep Oymak - Elif Yıldız

Berrin Arısoy