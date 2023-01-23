Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Sipahi'nin bugün yeni bölümü ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Sipahi canlı izle! Show TV Sipahi 7. bölüm canlı izle! Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi son bölümde neler oldu? Show TV 23 Ocak canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Sipahi canlı yayın linki var mı? Sipahi dizisi nereden izlenir? Sipahi canlı yayın izle!

Sipahi, CNP Film imzalı, ilk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı aksiyon ve istihbarat türündeki Türk televizyon dizisidir. Sipahi canlı izle! Show TV Sipahi 7. bölüm canlı izle! Sipahi yeni bölümde neler olacak? Sipahi son bölümde neler oldu? Show TV 23 Ocak canlı izle!

SİPAHİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi Show TV ekranlarından veya Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sipahi'nin 6. Bölümünde; Roketi taşıyan gemi yolda mı? Habtor'un karısı ve kızı nasıl kurtarılmalı? Deniz İşletmeleri Müdürü'nün kaçırılan kızı nerede? İvan'ın elindeki kartta kimin ismi var? Ekibin çözmesi gereken çok soru, girmesi gereken çetin maceralar var. Goran, kızıl elmanın peşinde… Türklerin insansız hava aracının mühendislerini öldürme ve bu araçlara bomba koyma görevini kendi gibi kötü maşası Habtor'a verir. Canan, Jasmin ve Dora'yı kurtarmak için Türk istihbaratı ile iletişime geçer. Ali'nin kim olduğunu anlamasına ramak kalmıştır. Ekip, Habtor'un karısını ve kızını Türkiye'ye getirir. Habtor artık pimi çekilmiş bir bomba gibidir; üstelik bu bombanın elinde tehlikeli bombalar vardır. Fahrettin de artık sahnede. Önemli görevleri var, yanına Ezgi'yi almaya kararlı. Ali, Habtor'un güvenini kazanıp en sağlam adamı olmayı başardı. Peki Merve'yi hain plandan kurtarabilecek mi? Goran'ın dört gözle beklediği roket gemide ama hangisinde? Goran sanıldığından daha zeki bir atak yapmaya hazırlanıyor. Ve finalde heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor.

SİPAHİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sipahi 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Sipahilerin teröre karşı yapılan bir eylemde olmaları dikkat çekerken ekibin planı merak konusu oluyor. Tanıtımda Fahrettin'in suikasta uğraması ise gerilimi artırıyor.

SİPAHİ KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu

Özge Gürel - Canan Doğan

Kerem Alışık - Yıldırım Bozok

Sinan Tuzcu - Goran Losic / Thomas Hartman

Erkan Bektaş - Habtor Bin Said

Başak Gümülcinelioğlu - Ezgi Sancaklı

Nurettin Sönmez - Kemal Yörükoğlu

Çağdaş Onur Öztürk - Yusuf Çetin

Serhat Nalbantoğlu - Alptekin Ala

Ece Dizdar - Narin

İsmail Düvenci

Selçuk Borak - Fahrettin

Emre Bulut - Cem Kaleli

Gözde Okur - Esra Çetin

Elit Andaç Çam - Meral Yörükoğlu

Zeynep Oymak - Elif Yıldız

Berrin Arısoy