Haberler

Sinir krizi geçiren bir kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçiren bir kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Haber Videosunu İzle
Sinir krizi geçiren bir kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesindeki Küçükpark'ta sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kadın, çevredeki vatandaşlara ve araçlara saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda kadının bir süre sonra kendini yere attığı ve bağırdığı görüldü.

İzmir'de sinir krizi geçiren bir kadın, vatandaşlara saldırdı.

ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Olay Bornova ilçesinde yer alan Küçükpark'ta meydana geldi.Henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kadın, hem çevrede bulunan vatandaşlara hem de araçlara saldırdı. Araya girmeye ve kadını sakinleştirmeye çalışanlar ise başarılı olamadı.

O ANLAR KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, kadının bir süre sonra kendini yere attığı ve ağladığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, kontrol altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Haberler.com
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

Yüzükler takılalı bir ay olmadı! Ünlü şarkıcıdan beklenmedik hamle
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde