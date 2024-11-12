Saçı, gözleri ve bakışlarıyla Türkan Şoray'ın gençliğini çağrıştıran Sinem Ünsal, Uzak Şehir'de Ozan Akbaba ile birlikte rol alıyor. Ünsal, "Alya Albora" karakteri ile yeniden sevenleri ile buluşmaya hazırlanırken oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de büyülüyor. Peki, Uzak Şehir Alya kim?

UZAK ŞEHİR ALYA KİM?

Saçı, gözleri ve bakışlarıyla Türkan Şoray'ın gençliğini çağrıştıran Sinem Ünsal, Uzak Şehir'de Ozan Akbaba ile birlikte rol alıyor. Ünsal, "Alya Albora" karakteri ile yeniden sevenleri ile buluşmaya hazırlanırken oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de büyülüyor.

Mardin ve Midyat'ın tarihi atmosferinde çekilen dizi, eşini defnetmek için onun memleketine gelen bir kadının feodal bir yapıyla yüzleşmesini ve oğlunu korumak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ayna Yapım'ın yapımcılığında Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini tecrübeli isim Ahmet Katıksız üstleniyor.

Mardin'in Suriye sınırındaki bir köyde geçen dizide Ünsal ve Akbaba'nın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer rol alıyor.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okudu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. Sinem Ünsal, 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş karakterini canlandırdı. Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırdı. Son olarak ise, Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini canlandırıyor.