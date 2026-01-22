Haberler

Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 18.11 meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,1 ve 4,4 olan 100'e yakın sarsıntı kaydedildi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Saat 23.11'de 4,1 ve saat 23.28'de 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedildi.
  • Sındırgı'da 100'e yakın artçı deprem meydana geldi.

Afet bölgesi ilan edilen ve son dönemde sık sık depremler meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi son 15 saattir sallanıyor. Saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Sındırgı'da o saatten bu yana 100'e yakın artçı meydana geldi.

İLK DEPREM 18.11'DE OLDU

AFAD'dan edinilen bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, 11.58 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

20 DAKİKA ARAYLA 4,1 VE 4,4 DEPREM

Saat 18.11'deki 4,5 büyüklüğünün ardından Sındırgı'da saat 23.11'de 4,1 ve saat 23.28'de ise 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 02.12'de 3.9, 02.21'de 3.7, 02.27'de 4.00 büyüklüğünde depremler oldu. Sabaha karar sallanan ilçede AFAD verilerine göre 100'e artçı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
