SINAV İÇİN OKUNACAK DUA! TYT – AYT sınav için okunabilecek dualar hangileridir?

Sınav için okunacak dualar, TYT – AYT sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek olması nedeniyle araştırılıyor. Öğrencilik döneminde sıkça rastlanan sınavlar, zaman zaman büyük bir stres ve endişe kaynağı olabilir. Bu zorlu süreçlerde, manevi destek arayışında olan birçok kişi, sınav öncesinde dualara başvurur. Peki, YKS – TYT – AYT sınav için okunabilecek dualar hangileridir?

SINAV İÇİN OKUNACAK DUA

İşte sıkça başvurulan sınav dualarının okunuşu ve anlamları:

"Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmim bi'l hayr."

Türkçe Anlamı: Rabbim, işimi kolaylaştır ve zorlaştırma, Rabbim, işimi hayırla tamamla.

"Allah'ım, senin ilminle başladığım bu yolda, sınavımı kolaylaştır. Beni unutkanlık ve heyecandan koru. Bana öğrendiklerimi hatırlat, bilgimle hareket etmemi sağla. Rızan doğrultusunda başarılı kılmayı nasip eyle. Kendime olan güvenimi arttır, yanılgılardan uzak tut. Karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yardımcı ol. Senin rızanı kazanmamı ve hayırlı bir sonuç almayı nasip eyle. Amin."

"Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec'al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîran)."

Türkçe Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.

Fetih Suresi: "İnna fatahna leke fethan mubina."

Türkçe Anlamı: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."