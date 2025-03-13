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Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü? Şinasi Yurtsever öldü mü?

Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü? Şinasi Yurtsever öldü mü?
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Oyuncu Şinasi Yurtsever'den sanat dünyasını üzen haber geldi. Usta sanatçı 51 yaşında hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever kimdir?

Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü?

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Doğum: 16 Temmuz 1973 (51 yaşında vefat etti), Erzincan, Türkiye

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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