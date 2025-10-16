Sinan Görkem Gökçe kimdir? Sinan Görkem Gökçe neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?

Sinan Görkem Gökçe, hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da tanınan bir isim olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ekonomik suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNAN GÖRKEM GÖKÇE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sinan Görkem Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bu soruşturma, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" gibi ciddi ekonomik suçlarla ilgilidir. Gökçe'nin gözaltına alınması, bu suçların işlenmesine ilişkin şüpheler ve örgütlü suç faaliyetlerine dair delillerin varlığı nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

SİNAN GÖRKEM GÖKÇE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NEDİR?

Sinan Görkem Gökçe hakkında yöneltilen suçlamalar şu ana başlıkları içermektedir:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma: Gökçe'nin, yasa dışı faaliyetleri organize eden ve suç işlemek amacıyla kurulan bir suç örgütü içinde yer aldığı iddia edilmektedir. Bu örgütün amacı, çeşitli yasa dışı işlemleri planlayıp gerçekleştirmektir.

Tefecilik: Gökçe'nin, yüksek faizle yasa dışı para verme ve bu yolla haksız kazanç sağlama faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilmektedir. Tefecilik, suç kapsamındaki önemli ekonomik suçlardan biridir.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama: Gökçe'nin, suç örgütünün elde ettiği yasa dışı gelirleri yasal yollardan elde edilmiş gibi göstererek aklama faaliyetlerine karıştığı öne sürülmektedir.

Bu suçlamalar, Sinan Görkem Gökçe'nin gözaltına alınmasına yol açan temel nedenlerdir.

SİNAN GÖRKEM GÖKÇE KİMDİR?

Sinan Görkem Gökçe, hukukçu ve avukat kimliğiyle tanınan bir isimdir. 11 Mayıs 1981 tarihinde Kırıkkale'de doğan Gökçe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hukuk kariyerine adım attıktan sonra, 2010 yılında kendi avukatlık bürosunu kurarak bağımsız çalışma hayatına başlamıştır.

Gökçe, ticaret hukuku, teknoloji ve internet hukuku, şirket birleşmeleri ve devralmaları ile yatırım hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış, bu konularda profesyonel hizmetler sunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de internet ve teknoloji hukuku alanındaki gelişmeleri destekleyen "İnternet ve Teknoloji Hukuku Derneği" gibi platformlarda aktif görevler üstlenmiştir.