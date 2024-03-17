Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli?
Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Sinan Dinler hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Sinan Dinler'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SİNAN DİNLER KİMDİR?
Sinan Dinler Konya - Hadim Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.