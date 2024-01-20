Sina Şen kimdir, nereli? Sina Şen hayatı ve kariyeri! Sina Şen ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Adalar belediye başkan adayı olarak gösterilen Sina Şen'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Sina Şen'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Sina Şen kimdir, nereli? Sina Şen hayatı ve kariyeri! Sina Şen ne mezunu?

SİNA ŞEN KİMDİR?

Sina Şen, AK Parti Adalar İlçe Başkanıdır. Kulis bilgilerine göre 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Adalar Belediye Başkan adaylığı tebliğ edilmiştir. Şen, Yüksek Jeofizik Mühendisi Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve S.S Mavi Marmara Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.