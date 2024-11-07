Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi!

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ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 İstanbul doğdu. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2015'te Öykü Serter'in sunduğu ve Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu'nun jüri olduğu İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındı. Oyunculuk eğitimi almak isteyen Makal, Tuğçe Yıldırım'dan uygulamalı dersler aldı. Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Makal, Murat Dalkılıç'ın "Aşinayız" klibinde de yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Jessica May Drociunas ile Tolga Mendi'nin üstlendiği Yeni Gelin dizisinde yaşadı.