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Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi!

Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Şilan Makal oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Şilan Makal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kimdir? Şilan Makal kaç yaşında, nereli?

Şilan Makal, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Şilan Makal kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kimdir? Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kimdir? Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 İstanbul doğdu. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2015'te Öykü Serter'in sunduğu ve Nur Yerlitaş, İvana Sert, Kemal Doğulu'nun jüri olduğu İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındı. Oyunculuk eğitimi almak isteyen Makal, Tuğçe Yıldırım'dan uygulamalı dersler aldı. Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Makal, Murat Dalkılıç'ın "Aşinayız" klibinde de yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Jessica May Drociunas ile Tolga Mendi'nin üstlendiği Yeni Gelin dizisinde yaşadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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