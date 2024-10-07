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Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü?

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Sıla bebek öldü mü, neden öldü gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Olay, kamuoyunda infial uyandırdı ve cinsel istismara yönelik toplumda ciddi bir tepkiye neden oldu.

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., 1 aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu. Peki, Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü?

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan 2 yaşındaki Sıla bebek, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü?

Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü?
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