Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü?

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., 1 aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu. Peki, Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü?

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan 2 yaşındaki Sıla bebek, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.