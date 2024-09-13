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Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü?

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Tekirdağ'da Sıla bebeğe ne oldu ve Sıla bebek olayı nedir merak ediliyor. 2 yaşındaki Sıla bebek öldü mü ve ne zaman öldü soruları gündemden düşmüyor. Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan S.Y.'nin annesi, bebeğinin uzun süre uyanmadığını fark ettikten sonra, sonunda Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü ifade etti. Peki, Sıla bebek olayı nedir? Sıla bebek öldü mü?

Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebeğe darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin olayda son durum merak ediliyor. Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Detaylar haberimizdedir…

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, annenin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Anne Bakiye Yeniçeri, polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından "Çocuğu ihmal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve Sıla Y.'nin bırakıldığı komşularının 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu da tutuklandı. Ayrıca, Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve bebeğin bırakıldığı evin sahibi Kani A. da tutuklanarak cezaevine kondu. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailenin ve komşularının bilgisine başvururken, anne Yeniçeri, kızının komşularının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia etti. Yapılan incelemenin ardından, ailenin 5 yaşındaki diğer kızı koruma altına alındı ve müdürlük, anne ile üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü?

TEKİRDAĞ SILA BEBEK OLAYI NEDİR?

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla'yı (2) 2 Ağustos'ta "düşme" şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenede vücudunda morluklar tespit edilen Sıla Y., ailesine teslim edilip evine gönderildi. Geçen pazar akşamı, baygın haldeki Sıla Y. yeniden hastaneye getirildi. Doktorlar, darp ve ısırık izleri ile morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağırlaşan Sıla, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edilen Sıla Y., ameliyata alındı. Sıla, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilirken, DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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