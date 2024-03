Bir dönemin en sevilen çocuk dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, aşk hayatı ile de konuşulan isimler arasında. Damla Ersubaşı son olarak tesettürü ile dikkat çekti. Tesettüre girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Damla Ersubaşı şaşkınlık yarattı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si kapandı mı? Damla Ersubaşı tesettüre mi girdi? İşte ayrıntılar.

DAMLA ERSUBAŞI KAPANDI MI?

Televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, tesettüre girdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, tesettüre girerek poz verdi. Oyuncu başörtüsü takarak verdiği pozları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Oyuncunun pozları tesettür ürünler satan sayfalar tarafından da paylaşıldı.

İki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile olaylı şekilde boşanan ve sıkıntılı günler geçiren Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı. Mustafa Can Keser ile evlenmeden önce hamile kaldığı için apar topar nikah masasına oturduğunu itiraf eden oyuncu, "Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım. Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendim ve yıkılmıştım. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his" demişti.