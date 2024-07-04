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Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir? Sıfırlar ve Birler filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

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Sıfırlar ve Birler filmi, konusu ve oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Sıfırlar ve Birler filminin oyuncu kadrosu ve filmin detayları araştırılıyor. Filmin detaylarına dair bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sıfırlar ve Birler filminin konusu merak ediliyor. Sıfırlar ve Birler filminin detayları araştırılıyor. Peki, Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir? Sıfırlar ve Birler filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Vatikan'ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma'da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Sıfırlar ve Birler filminin konusu nedir? Sıfırlar ve Birler filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ethan Hawke,

Cristina Chiriac,

Phil Neilson

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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