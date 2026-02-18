Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı
Henüz 3 günlük ve jelatinleri üzerinde olan 2026 model TOGG'un evinin önünde çizildiğini söyleyen araç sahibi, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada paylaşarak "Araç 2026 model, 3 günlük. 100 km bile olmadı. Bunun bir bedeli olur" ifadelerini kullandı.
Yeni aldığı sıfır kilometre TOGG marka aracını henüz jelatinlerini bile çıkarmadan kullanmaya başlayan bir vatandaş, büyük bir şok yaşadı. Genç sürücünün 2026 model ve yalnızca 3 günlük olduğu belirtilen aracı, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boydan boya çizildi.
ARAÇ 3 GÜNLÜK, 100 KİLOMETRE BİLE OLMADI"
Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşan araç sahibi, "Aracın jelatinleri üzerinde... Birisi geliyor ve aracı boydan boya çiziyor. Araç 2026 model, 3 günlük. 100 km bile olmadı. Bunun bir bedeli olur" ifadelerini kullandı.
