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Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı?

Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı?
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Side Antik Kenti nerede? Side Antik Kenti'ne gitmek isteyen birçok kişi, Side Antik Kenti ziyeret saatlerini ve giriş ücretini araştırıyor. Side Antik Kenti'nde müze kart geçerli mi ve saat kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. Peki, Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı?

Side Antik Kenti tarihi hakkında kısa bilgi ve ne zaman yapıldığı, gece açık mı soruları sık sık araştırılıyor. Side Antik Kenti, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma bir tarihe sahiptir. Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? Side Antik Kenti ziyaret saatleri ne zaman? Side Antik Kenti müze kart geçerli mi? Detaylar haberimizdedir…

SİDE ANTİK KENTİ NEREDE?

Side Antik Kenti, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesinde, Akdeniz kıyısında yer almaktadır.

Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı?

SİDE ANTİK KENTİ NE ZAMAN YAPILDI?

Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma olan kent, M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Tarihi yapıları, amfi tiyatrosu ve Apollon Tapınağı gibi kalıntılarıyla Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden biridir.

Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı?

SİDE ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla giriş ücretleri güncellenmiştir; detaylı bilgi için resmi müze veya Turizm Bakanlığı web sitesine bakabilirsiniz. Müze kart geçerlidir, bu nedenle kart sahipleri ek ücret ödemeden kenti ziyaret edebilirler.

Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı?

SİDE ANTİK KENTİ GECE AÇIK MI?

Müze Ziyaret Saatleri:

  • Yaz: 08:30-19:00
  • Kış: 08:30-17:30
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