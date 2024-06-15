Geçtiğimiz nisan ayında DreamWorks ortaklarından Chris Meledandri, "Shrek 5" için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Heyecanla beklenen "Shrek 5"in vizyon tarihi gün yüzüne çıktı. Shrek 5 ne zaman çıkacak? Şrek serisi kaç film?

SHREK 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Shrek tutkunları en son 2010 yılında vizyona giren Shrek: Sonsuza Dek Mutlu isimli filmi izlemişti. Ondan sonra bir daha Shrek filmi çıkmadı. Ancak geçtiğimiShrek 5'in 2025'te çıkacağı ifade ediliyor.

SHREK HAKKINDA

Şrek, Oscar animasyon ödülü kazanmış 3D animasyon filmdir. William Steig'in 1990'da yazdığı bir masaldan filme uyarlanmıştır. Yeni Zelandalı yönetmen Andrew Adamson tarafından yönetilip yapımcılığını sonradan bu piyasaya katılıp Disney gibi köklü yapımcılara kafa tutan DreamWorks Animation SKG üstlendi. Serinin ilk filmi olan Şrek, 11 Şubat 2002'de hazırlandı. Ayrıca Şrek filmi Oscar törenlerinde Animasyon filmi dalının açılmasıyla birlikte ödül alan ilk film olma özelliğine de sahip. Şrek sözcüğünun muhtemelen İbranicedeki (Şrak) sözcüğünden ya da Almancadaki korku, şiddet anlamlarına gelen schreck sözcüğünden geldiği düşünülüyor.

Şrek karakteri güreşçi Maurice Tillet'den ilham alınarak yaratılmıştır.

Türkçe sürümünde Şrek'i Okan Bayülgen, Fiona'yı Oya Prosçiler ve Eşek'i ise Mehmet Ali Erbil seslendirdi.