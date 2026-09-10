SGK'DAN KONTROL MUAYENESİ UYARISI

SGK'dan yaş şartı aranmadan malullük veya engellilik aylığı alanların, kendilerine bildirilen kontrol muayenelerini zamanında yaptırmaları büyük önem taşıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, aylıkların kesintiye uğramaması için kurum tarafından belirlenen sağlık kontrol tarihleri yakından takip edilmeli ve gerekli işlemler süresi içinde tamamlanmalı. Kontrol muayenesi, hak sahibinin malullük ya da engellilik halinin devam edip etmediğinin belirlenmesi açısından kritik bir işlev görüyor.

Belirlenen tarihte muayenesini yaptırmayan ve bu süreci kendi ihmali nedeniyle 3 aydan fazla geciktiren kişiler, sağlık durumları değişmemiş olsa bile önemli bir gelir kaybıyla karşılaşabiliyor. Bu durumda geçmiş dönemde ödenmeyen aylıkların geriye dönük olarak talep edilmesi mümkün olmayabiliyor. Yeni bir sağlık kurulu raporu alınmasının ardından aylığın yeniden bağlanması halinde ise ödeme, kural olarak yeni raporu izleyen ay başından itibaren başlatılıyor. Dolayısıyla kontrol süresinin geçirilmesi, hak sahibinin aylarca gelir kaybı yaşamasına yol açabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi