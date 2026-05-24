Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek

Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alınmasının ardından, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altaş’a ilk avukatı kendisinin gönderdiğini belirten Korkmaz, "Başka avukat kabul etmiyor. Valiye söyleyin boşuna kimseyi göndermesin! Umut burada her şeyi anlatacak sonra Türkiye’nin iade talebini kabul edecek." dedi.

2020'de ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alınmasının ardından, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. Korkmaz, ABD'de karakolda bulunan Altaş'a ilk avukatı kendisinin gönderdiğini açıkladı.

"UMUT HER ŞEYİ ANLATACAK"

Hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma yürütülen firari Sezgin Baran Korkmaz, Umut Altaş'ın ABD'de yakalanması ve "Elimde kanıtlar var, katili vereceğim" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kalbiniz ferah olsun, ilk avukatı ben gönderdim başka avukat kabul etmiyor. Valiye söyleyin boşuna kimseyi göndermesin! Umut burada her şeyi anlatacak sonra Türkiye’nin iade talebini kabul edecek."

MESAJIN ŞİFRELERİ 

Korkmaz'ın mesajında "Boşuna kimseyi göndermesin" diyerek işaret ettiği isim, olay döneminde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel.

Umut Altaş daha önce, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne sürmüştü. Altaş, Türkay Sonel'in kendisine "Çok bağırıyordu, ben de sıktım" diyerek olayı anlattığını iddia etmişti.

Soruşturma kapsamında Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Nisan 2026'da açığa alınarak gözaltına alındı. Sonel, yürütülen soruşturma sonrasında "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de, "nitelikli insan öldürme" ve "rızaya dayalı olmayan cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmıştı.

Elif Yeşil
