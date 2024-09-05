Üye Girişi
Haberler

Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile katıldı. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti?

Uzun süredir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Ünlü isimleri akın ettiği gecede Sergen Yalçın da yerini aldı. Düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile gelen Sergen Yalçın'ın tavırları da dikkat çekti. Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti, Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi?

SEZER ÇAKIR SERGEN YALÇIN SEVGİLİ Mİ?

Uzun süredir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Ünlü isimleri akın ettiği gecede Sergen Yalçın da yerini aldı. Düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile gelen Sergen Yalçın'ın tavırları da dikkat çekti.

Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak edilirken Yalçın'ın yıllar önce yaptığı "Aşk yok arkadaşız" açıklaması akla geldi.

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır sessizce poz verirken Sergen Yalçın da tavırlarıyla dikkat çekti. Sergen Yalçın muhabirlerin "Birkaç kelime etsek" demesi karşısında "Gerek yok" diyerek oradan hemen uzaklaştı.

Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti?

SEZER ÇAKIR KİMDİR?

44 yaşındaki Sezer Çakır, 1979 yılında İzmir'de doğdu.

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, Yeditepe Üniversitesi mezunudur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ayça Çağla Altunkaya Oktay Derelioğlu Sergen Yalçın Sergen Yalçın Acun Ilıcalı Soğuk Haber Ünlüler Magazin

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Yeniden Refah'tan erken seçim çağrısı! Sandığın gelmesi gereken günü bile verdiler

 Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Kumluca 5-6 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Seferihisar, Tire 5-6 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Bayrampaşa, Pendik su kesintisi listesi! 5-6 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Onyekuru kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? Onyekuru Galatasaray'a gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Haymana 5-6 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'da Ziyech Avrupa kadrosunda mı? MasterChef eleme adayları kim? 6 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title