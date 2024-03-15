Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli?
Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Beyağaç Belediye Başkan adayı olan Sezayi Pütün hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Sezayi Pütün'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SEZAYİ PÜTÜN KİMDİR?
Sezayi Pütün, Yeniden Refah Partisi Denizli- Beyağaç Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.