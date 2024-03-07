Şeyma Döğücü kimdir? AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şeyma Döğücü kimdir? AK Parti İstanbul SancaktepeBelediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Döğücü, İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşuyla birlikte 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Döğücü, 2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk annesidir.

Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.