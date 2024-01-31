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Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl?

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Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe karakterini oynayan Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim?

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Şeyla Halis'i son halini görenler gözlerine inanamıyor. Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim? Detaylar haberimizdedir…

ŞEYLA HALİS KİMDİR?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamladı. Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi çeşitli tiyatro topluluklarında görev yaptı. 1999 yılından itibaren kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde oynadı. Sanatçı ayrıca, çeşitli reklam filmlerinde ve televizyon programlarında oyunculuk ve sunuculuk yaptı.

ŞEYLA HALİS SON HALİ NASIL?

İlk bölümü 2014'te yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Halis'in cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.

Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl?

Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cennet Mahallesi Şeyla Halis Gündem Magazin Haberler

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