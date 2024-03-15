Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli?
Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı olan Seyit Ali Aslan hakkında merak edilenler gündemde. Aslan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seyit Ali Aslan'ın kim olduğu ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan oldu. Peki, Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli?
SEYİT ALİ ASLAN KİMDİR?
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.