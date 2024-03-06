Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan adayı ise Seyit Ahmet Koçak oldu. Seyit Ahmet Koçak kimdir? Seyit Ahmet Koçak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SEYİT AHMET KOÇAK KİMDİR?

Seyit Ahmet Koçak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin Samsun Belediye Başkan adayıdır.