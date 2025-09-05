Organizatörlük ve menajerlik alanında çalışmalar yapan Seyhan Soylu, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki 196Sekiz kanalında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Seyhan Soylu ve Cübbeli Ahmet astral seyahatte nişanlandı iddiası nedir? İşte detaylar...

SEYHAN SOYLU VE CÜBBELİ AHMET ASTRAL SEYAHATTE NİŞANLANMA İDDİASI NEDİR?

"Sisi" lakabıyla bilinen Seyhan Soylu, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile astral seyahatte nişanlandığını öne sürerek gündeme geldi. İşte merak edilen ayrıntılar…

YOUTUBE PROGRAMINDA GÜNDEM YARATAN SÖZLER

Organizatörlük ve menajerlik işleriyle tanınan Soylu, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çağlayan'ın "Matrak biri olduğunuz, Cübbeli Ahmet'e aşık olduğunuzu iddia etmenizden belli" sözleri üzerine yanıt veren Soylu'nun açıklamaları çok konuşuldu.

"RUHANİ BİR AŞK VAR"

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında orada bir ironi, bir hiciv var ama aynı zamanda ruhani bir bağ da söz konusu. Bizim gönül bağımız olduğuna inanıyorum. Fiziksel bir birlikteliğimiz olmadı fakat astral boyutta nişanlandık, söz kestik. Ben ona nişan bohçası hazırladım, o da bana bohça gönderdi. Ancak Katarsis programında söylediklerimden sonra gönül koymuş olmalı ki bu bağı kopardı."

"ASTRALDE NİŞAN YAPTIK"

Seyhan Soylu, Ahmet Mahmut Ünlü ile astral dünyada nişanlandıklarını dile getirerek, "Gerçekten bohçalar hazırlandı. Bana yanmaz kefen ve cennete giden takunya hediye etti. Bu hediyeler, bana duyduğu duyguların bir göstergesiydi" dedi.

"AHMET BEY BENİ SEVMESE BOHÇA GÖNDERİR Mİ?"

Soylu, kendisine yöneltilen "Cübbeli Ahmet seni sevmiyor" yorumlarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Neden sevmesin? Sevmese bana nişan bohçası yollar mıydı? İnsanlar bunu anlamıyor. Üstelik bana gönderdiği hediyelerle ahiretimi bile düşündü. Bunlar benim için çok değerli."