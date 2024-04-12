Şevval orucu ne zaman tutulur?

11 ayın sultanı Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı merak ediliyor. Şevval, Hicri takvime göre, yılın 10. ayı olarak biliniyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla başlayan Şevval ayında oruç tutulur. 6 gün orucu olarak da bilinen Şevval orucu araştırılıyor. ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? İşte ayrıntılar...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Bu yıl Şevval ayı 10 Nisan Çarşamba günü başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayının ilk günü, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olarak kabul edilir. Ancak dinimizde, Ramazan Bayramı'nın ilk üç günü oruç tutmak mekruh olduğu için, Şevval orucu bayramdan sonra tutulmalıdır. Dolayısıyla, bu yıl Şevval orucu Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak ve altı gün boyunca devam edecektir.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir. Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

evval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

ŞEVVAL ORUCUNA ARA VERİLİR Mİ?

6 günlük Şevval ayı orucu ister art arda, isterse ara verilerek tutulabilmektedir. Önemli olan bu ay içinde 6 gün oruç tutmak.