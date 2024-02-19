Üye Girişi
Haberler

Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Osmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle evlendi. Bu mutlu günde, nikah şahitlerinden Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucularına saldırdı. Peki, Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?

Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. Yılmaz'ın bu sözleri sarf ettiği anlarda Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti. Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?

ŞEVKİ YILMAZ NE DEDİ?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Şevki Yılmaz 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 19-20 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Passolig kaldırıldı mı, Passolig bitti mi? Rüyada yemek görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada yemek yediğini görmek, rüyada yemek yemek, rüyada yemek yapmak neye işarettir? Düşük tansiyon nedir? Düşük tansiyon neden olur? Düşük tansiyon nasıl tedavi edilir? Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir? 19-20 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 7. Şubat 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title