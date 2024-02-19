Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. Yılmaz'ın bu sözleri sarf ettiği anlarda Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti. Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?

ŞEVKİ YILMAZ NE DEDİ?