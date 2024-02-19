Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?
Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Osmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle evlendi. Bu mutlu günde, nikah şahitlerinden Eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Atatürk'ü ve Cumhuriyetin kurucularına saldırdı. Peki, Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?
Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi olan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı. Yılmaz'ın bu sözleri sarf ettiği anlarda Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekti. Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti?