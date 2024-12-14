Şevkat Yerimdar dizisi bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Şevkat Yerimdar dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölüm çekimlerinin Adana'da gerçekleştiği dizi, sonraki bölümler için İstanbul'un farklı semtlerini mekan olarak kullanmaya başlıyor. Çekimlerin ağırlıklı olarak yapıldığı yerler arasında Üsküdar ve Kanlıca öne çıkarken, dizinin ana çekim noktası ise Kuleli Emek Mahallesi ve çevresi oluyor.

ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahalle yaşamını merkeze alan dizi, asi ve dobra karakteriyle tanınan Şevkat'in maceralarını konu alıyor. Dizideki diğer başrol karakteri Esin ise Şevkat'in ev sahibi Cevdet Bey'in kızı olarak dikkat çekiyor. Cevdet Bey'in, kızı Esin'i Şevkat'e emanet etmesiyle başlayan olaylar, izleyicilere komik ve eğlenceli anlar sunuyor. Esin ve Şevkat'in neşeli bir şekilde anlatılan aşk hikâyesiyle ekrana gelen Şevkat Yerimdar, daha önce film olarak da izleyiciyle buluşmuştu.

ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Şevkat Yerimdar dizisinde, Ankaralı mahalle delikanlısı Şevkat Yerimdar karakterini Özgürcan Çevik canlandırırken, onun hoşlandığı Esin rolünde Başak Parlak yer alıyor. Başrol oyuncularına, Esin'in babası Cevdet karakteriyle usta oyuncu Salih Kalyon eşlik ediyor. Mahallenin tesisatçısı Cuma'yı Murat Akkoyunlu, muhtar Niko'yu Burak Demir, Esin'in yakın arkadaşı Gizem'i ise Canan Maktal oynuyor. Kadroda ayrıca Pascal Nouma, Suzan Aksoy, Barış Murat Yağcı, Tarık Pabuçcuoğlu, Serkan Kuru ve Semra Güzel gibi isimler de bulunuyor.